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Общество

Гуманитарная помощь поступила в Бериславский район Херсонской области

Гуманитарная помощь из Псковской области в Бериславский район.

В Бериславский район Херсонской области везли с собой гуманитарную помощь: три фуры с вещами и продуктами, а также  два микроавтобуса, которые будут подвозить детей в школы, об этом сообщает Telegram-канал Михаила Ведерникова.

«Из-за артобстрела в пятницу все передать не получилось, но сегодня фуры и автобусы дошли до Берислава», – уточняет губернатор области.

Фуры разгружены, а жители района получают все необходимое. «Такая помощь сейчас действительно необходима людям, поэтому работу по сбору и отправке гуманитарных грузов будем продолжать», – подытожил Михаил Ведерников.

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