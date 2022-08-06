Гуманитарная помощь поступила в Бериславский район Херсонской области

20:46, 06 августа 2022, ПАИ

В Бериславский район Херсонской области везли с собой гуманитарную помощь: три фуры с вещами и продуктами, а также два микроавтобуса, которые будут подвозить детей в школы, об этом сообщает Telegram-канал Михаила Ведерникова.

«Из-за артобстрела в пятницу все передать не получилось, но сегодня фуры и автобусы дошли до Берислава», – уточняет губернатор области.

Фуры разгружены, а жители района получают все необходимое. «Такая помощь сейчас действительно необходима людям, поэтому работу по сбору и отправке гуманитарных грузов будем продолжать», – подытожил Михаил Ведерников.