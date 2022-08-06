Масштабные гуляния в честь 121-летия Новосокольников прошли в эту субботу

23:32, 06 августа 2022, ПАИ

Новосокольники отмечают 121-ю годовщину со дня рождения. По традиции, праздник приурочен ко Дню железнодорожника, сообщает Псковскому агентству информации газета «Новосокольнический край».

Череду праздничных мероприятий открыл юбилей краеведческого музея. В этом году ему исполнилось 55 лет.

Поэтому в канун празднования Дня города и Дня железнодорожника, в музее собрались те, кто имеет самое непосредственное отношении к храму истории, кто оказывает помощь в его развитии.

С приветственным словом к гостям обратились глава района Виталий Соловьев, председатель комитета по культуре Галина Куркова, председатель районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Галина Александровна Базлова, представители музеев Невеля и Великих Лук, настоятель нашего храма протоиерей Иоанн и многие другие гости.

Они делились воспоминаниями и впечатлениями, поздравляли заведующую музеем Елену Маркову и коллектив, отметив их заслуги в музейной работе.

В районной библиотеке прошло праздничное мероприятие «Юбилейный экспресс», посвященное 95-летию ее основания.

Сотрудники библиотеки рассказали гостям о ее истории, людях, которые здесь работали.

Поздравления в адрес коллектива районной библиотеки и ее ветеранов и наилучшие пожелания высказали глава района Виталий Соловьев, его заместитель Татьяна Лисица, председатель комитета по культуре Галина Куркова и многие другие.

Гости юбилейного торжества, бывшие сотрудники поделились своими воспоминаниями. Самые активные читатели получили подарки.

Радостной новостью поделилась учитель русского языка и литературы средней школы города Галина Мельникова. Вышла в свет книга «Мы с этой школой связаны навек». Первые ее экземпляры из рук автора получили Виталий Соловьев, Татьяна Лисица и заведующая районной библиотекой Елена Никифорова. Презентация самой книги состоится немного позже.

По традиции, ко Дню города члены клуба цветоводов «Источник радости» подготовили выставку цветов, поэтому фойе районной библиотеки благоухало ароматами.

Главным днем праздника стала субботу, 6 августа. В Летнем саду собрались любители шахмат. В шахматном турнире соревновались и взрослые, и дети.

Глава района, почётные гости, представители железнодорожных предприятий по традиции возложили цветы в Сквере железнодорожников.

Кульминацией стала праздничная тематическая программа «Любимый город, ты нам дорог». Гостья из Пскова – первый заместитель председателя Комитета по финансам Псковской области Людмила Викторовна Павлова – приветствовала новосокольничан от имени губернатора Михаила Ведерникова.

Глава района Виталий Соловьев вручил Почетную грамоту района представителям предприятий города и узла.

Две семьи удостоены медали «За любовь и верность». Это Татьяна Владимировна и Григорий Яковлевич Козловы из Новосокольников – родители депутата областного Собрания депутатов, председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрея Козлова, Нина Михайловна и Петр Александрович Смирновы из деревни Собольки Пригородной волости.

Программа была насыщенной, чествование жителей города чередовалось с выступлениями танцоров и певцов.

Ливень, который традиционно сопутствует празднику, не помешал хорошему настроению жителей и гостей города.