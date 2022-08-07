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По крышу кабины в грязи: В Новоржеве прошли ралли «Кудяевские озёра»

Чтобы провести зрелищное ралли, грязи было достаточно. Фото редакции «Земля Новоржевская».

Традиционное ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоялось в Новоржевском районе, об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Земля Новоржевская».

 Посоревноваться в мастерстве вождения по бездорожью приехали экипажи из Пскова, Великих Лук, Острова, Дедовичей, Бежаниц, Пушкинских Гор. А еще более дальние гости из Торопца, Западной Двины, Великого Новгорода. Традиционно были представлены два экипажа из деревни Веска. Всего на дистанции разной степени сложности вышло 19 экипажей.

На церемонии открытия организаторы поблагодарили многолетних спонсоров соревнований: Дмитрия Курникова, Игоря Матвеева и Андрея Трифонова.
Поздравил участников и всех собравшихся с очередным спортивным событием, ставшим одним из знаковых для  района, заместитель главы администрации Новоржевского района Аркадий Васильев. Он пожелал экипажам удачного старта и всем добраться до финиша.

После короткого брифинга с участниками, пояснений по ходу проведения гонки, одна за другой со старта срываются машины класса «Стандартный».
Были сомнения, что в этом сезоне из-за раннего проведения мероприятия окажется недостаточно грязи, но только не в Кудяево. Организаторы постарались проложить трассу так, что машинам было непросто преодолевать даже сухие участки: засохшие глинистые ухабы давались не всем.

Пока спортсмены «нарезали круги» по сложной трассе, зрители, которых было немало, перемещались по периметру трассы и с интересом наблюдали за происходящим. К обеду зрителей становилось все больше, многие расположились в этом живописном месте на целый день. Была организована торговля, а к середине жаркого дня даже организовано катание на катере на ближайшем озере.

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