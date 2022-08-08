«Вектор» подал заявку на регистрацию препарата против оспы

13:35, 08 августа 2022, ПАИ

Центр «Вектор» подал заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

Препарат после внедрения в медицинскую практику будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян, сообщал ранее главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Сергей Щелкунов.

Препарат НИОХ-14 успешно прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцах

По принципу действия НИОХ-14 – ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, «запирают» специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса. Преимуществом лекарства является низкая токсичность и низкая эффективная доза.