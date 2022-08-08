Четыре спортсмена представляли Псков на чемпионате России в Чебоксарах

13:49, 08 августа 2022, ПАИ

На чемпионате России в Чебоксарах Псков представляли четыре спортсмена: серебряная призерка Наталья Спиридонова, мастер спорта России международного класса Константин Шабанов, мастер спорта России Филипп Шабанов и Евгений Караванов. Как отметил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, четыре человека на таком чемпионате — отличный результат, «высокий показатель для нашего города и области».

Директор МБУ «СШОР «Надежда» Сергей Кравченко добавил, что все эти спортсмены — воспитанники «Надежды», за которыми наблюдали и за которых болели псковичи. Он также рассказал, что братья Шабановы не смогли показать отличные результаты, как у Натальи Спиридоновой, по причине травмы. Дироектор «Надежды» отметил, что предстоящая спартакиада, в которой примут участие псковские спортсмены, должна показать, что Псков готов к борьбе за лидирующие места.