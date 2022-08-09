Около 100 реконструкторов примут участие в фестивале «Ледовое побоище» в Самолве

13:17, 09 августа 2022, ПАИ

Около 100 реконструкторов из разных уголков России примут участие в фестивале исторической реконструкции «Ледовое побоище». Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил и. о. директора областного центра народного творчества Александр Бойчук.

Он отметил, что на фестиваль исторической реконструкции в Самолве ожидается прибытие 20 конных дружинников, всего задействуют около 80–100 реконструкторов из Пскова, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Твери и Смоленска. В боевой программе примут участие порядка 60 человек.

Мероприятие будет разбито на три блока: разгром Александром Невским ливонских рыцарей, турниры и выступление музыкальных коллективов. Хедлайнерами станут фолк-рок-команда «Сколот» и музыкальный коллектив «Тролль гнет ель».

Для зрителей также будет организовано большое количество мастер-классов: по изготовлению аутентичных бусин из стекла, исторического щита, плетению кольчуги, изготовлению различных изделий из кожи и дерева. Также будут работать лучный тир и специальная детская площадка, на которой ребята смогу поучаствовать в потешных боях, ремесленная ярмарка.