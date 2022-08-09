О чистоте начистоту с Татьяной Мастерских – участником проекта «Экошкола современных медиа»

14:48, 09 августа 2022, ПАИ

«Мечты сбываются. У кого-то, может быть, как в рекламе, а у меня с группой компаний «Титан», — написала на своей странице Татьяна, назвав этот день особым в жизни и что «филологи её поймут», ведь в один из трёх дней пребывания в Пскове она попала в Михайловское и эта поездка, организованная «Титаном», её «вдохновила и воодушевила».

А накануне мы встретились с ней, чтобы поговорить на общежурналистскую и общечеловеческую тему — об экологии.

Об экожурналистике

– Я приехала в ваш замечательный Псков, потому что получила возможность повысить свои компетенции в области экожурналистики, реализации проектов в этой сфере. В Омске есть замечательный проект — «Экошкола современных медиа». Его организовало региональное отделение Союза журналистов России.

Наше местное отделение Союза журналистов занимается обучением коллег, а их около 30 человек. Первую сессию мы уже завершили: она была весной. И сейчас мы перешли во вторую. По итогам как раз первой части проекта группа компаний «Титан», поддержавшая реализацию «Экошколы», направила меня на повышение профессиональных компетенций.

– «Экошколу» посещают молодые журналисты?

– Не только молодые, у них совершенно разный возраст. Обучение проводится именно в экологической сфере, чтобы у нас сформировался понятийный аппарат, чтобы мы могли разбираться в актуальности тех или иных проблем, чтобы у нас появился пул экспертов, которые смогут отвечать на вопросы. И я поняла, что нам нужна единая коммуникативная площадка, потому что экологией занимаются многие, но очень разрозненно.

– Мне всё больше начинает нравиться «Экошкола современных медиа»! Как долго там проводится обучение?

– У нас сроки не ограничены. Мы сначала хотели всё завершить в одну сессию. Потом стали понимать из наших материалов, что этого срока — месяца-двух — мало. Сейчас мы пришли ко второй сессии, и уже ведётся разговор о том, чтобы оставить её при Союзе журналистов на постоянной основе. Да, может, там будут не так регулярно проходить занятия, именно лекционные, когда с нами беседуют эксперты. Но мы также хотим продолжить выезды на особо охраняемые природные территории. Хотим продолжить выезды на наши промышленные предприятия, смотреть, как у них ведётся реализация экологических проектов. И самое главное, вторая сессия нашего проекта закончится осенью подведением итогов конкурса профмастерства журналистов и блогеров, которые тоже занимаются экологией. Для них объявлен конкурс на лучший материал.

– Получается, вы в Омске один из лидеров среди журналистов по экологии?

– Ведёт «Экошколу современных медиа» Андрей Мотовилов, председатель Омского отделения Союза журналистов России. А я просто оказалась довольно успешным слушателем.

– Вы написали проект…

– Да, я написала проект, который сейчас называется «Начистоту». Мы будем формировать коммуникативную площадку именно для того, чтобы у нас была возможность объединить различные движения под нашим крылом. Это первое. И второе — это повышение экологической грамотности населения.

Я предложила такие идеи, которые позволят расширить нашу работу до большой площадки, более масштабной.

– На что направлен ваш проект? Что в нём самое главное?

– Самое главное в моём проекте – не столько посидеть, поговорить и разойтись в разные стороны, сколько иметь возможность совместно с нашими экспертами привлекать к проблеме надзорные органы и органы власти, чтобы мы в рамках конкретной темы вырабатывали некую дорожную карту, как станем решать эту проблему все вместе. Где-то, может, потребуется помощь жителей, где-то — помощь волонтёров, где-то ответственные лица будут непосредственно сами качественно выполнять свою работу. Чтобы не спускалось всё это на тормозах! Вы же понимаете, что если журналист делает запрос, то он выполняется в течение семи дней. Всегда ли так происходит? Тоже вопрос. А если между собой они обмениваются несрочными документами, это в районе 30 дней. Так может пройти актуальность какой-то темы, если ждать так долго. Поэтому нам надо быстро это делать.

Про Омск и экологию

– Почему экология — ваша тема?

– Экология у меня с детства. В нашем городе много детских движений. Гимназия № 147, которую я закончила, и сейчас продолжает быть гимназией экологической культуры. Нас посвящали в экологи, и потом мы сколько могли по-детски — столько помогали нашей природе. Участвовали в различных субботниках, акциях уборки берегов, высаживали цветы, деревья...

– А когда начали заниматься по-взрослому?

– Когда работала в городской газете, началась застройка одного из наших скверов. Да, пусть он небольшой, но в самом центре города. Активисты собирали подписи против этой застройки. Я тоже выходила с ними на пикеты, стояла с плакатами, всё это сфотографировала, писала материалы, искала необходимые документы: разрешено там строительство, не разрешено. Сквер мы отстояли, и там лишнего ничего не построили. Его облагородили, посадили новые деревья, разбили клумбы.

Следующий мой материал назывался «Кто оставляет омских Алёнушек без берёз». На окраине города была запланирована вырубка под будущее строительство. Люди собирали подписи. Я делала об этом несколько материалов. В результате именно в этом месте не построили ничего!

– Какова сейчас ситуация с экологией в Омске?

– Проблемы существуют. Омск — город-миллионник, крупный промышленный центр, у нас много автомобильного транспорта, часть города застроена частным сектором. «Экошкола современных медиа» в том числе и нужна, чтобы стать площадкой для диалога между журналистами, экологами, промышленниками и органами власти.

– Действительно, не заниматься этой проблемой омские журналисты не могут!

– Кроме того, наш город попал в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология», и у нас очень много работ ведётся в этой связи, в том числе для снижения выбросов в атмосферу. У нас ведь есть и региональные подпрограммы, как, наверное, и во всех регионах, в рамках национального проекта «Экология».

– Получается, у вас журналисты становятся общественниками по большому счёту?

– Наверное, всегда и были ими, потому что Союз журналистов — это общественная организация.

О восхитительном человеке

– Где можно прочитать ваши статьи?

– Основное моё место работы — областная газета «Омская правда». Это издание нашего регионального правительства. Кроме того, есть мои посты в социальных сетях, а в рамках реализации проекта «Начистоту» в ближайшее время появится и собственный канал, планируется также аудиоподкаст.

– Но всё через людей пропускаете?

– Обязательно! Я целенаправленно ищу людей, которые занимаются различными экологическими проблемами. Это не только защитники воздуха, воды и так далее. Недавно познакомилась с замечательным охотинспектором, который работает на особо охраняемой природной территории. Человек меня невероятно вдохновил, потому что он охотинспектор в четвёртом поколении. Ещё со своим прадедом ходил на эту особо охраняемую природную территорию, когда был маленьким мальчишечкой, с дедом со своим, с отцом, и сейчас уже сам стал работать именно на этой территории. Просто восхитительный человек! Зовут его Михаил Зезюля.

– Как вы думаете, как нам сохранить свою планету? Понимаю, вопрос глобальный. Через просвещение? Через объединение? Через защиту? Через что?

– Через себя. Я встречалась с вашим общественником и экоактивистом Сергеем Елизаровым. Он приезжал к нам в Омск и рассказывал об экологических привычках, об экологичном образе жизни. Этот человек меня тоже вдохновил своим примером. Не могу сказать, что веду на 100 % экологичный образ жизни, но стараюсь. Например, мы с моими ребятишками — у меня двое маленьких детей — занимаемся раздельным сбором отходов. Мы раздельно складываем бумагу, картон, пластик. Потом собираем, вывозим в пункты приёма вторсырья, чтобы это не оказалось где-то на улице или на свалке, а целенаправленно пошло в переработку.

– И ваши дети будут по жизни так делать, потому что основа закладывается сызмальства.

– Мы обязательно собираем мусор, если едем на природу. Любим грибы, ягоды, у нас в этом плане очень хорошая природа. Если мы видим мусор, обязательно его собираем и привозим в город. Мы не оставляем, естественно, ничего после собя, и при этом мы помогаем.

Об инфраструктуре

– Мы говорим сейчас об экологическом мышлении. А что ещё? Начать с себя — это начать снизу. А может, сверху тоже надо это делать?

– Если говорить, например, о ТКО, считаю, что крайне необходимо создавать для этого инфраструктуру. Потому что мне не всегда удобно сохранять всё это в гараже, на балконе, на даче. Мне хочется выйти на улицу и положить пластик в специальный контейнер для пластика, бумагу — в специальный контейнер для бумаги. У нас таких контейнеров в городе, к сожалению, очень мало, хотя это город-миллионник. В рамках работы нашего регионального оператора эти контейнеры расставлены в частном секторе. Несмотря на то что город промышленный, развивающийся, в Омске очень много малоэтажной застройки. И даже в этих кварталах есть такие контейнеры. А вот в районах многоэтажной застройки их очень мало.

Здесь надо только по заявительному принципу действовать, а это другие затраты для регионального оператора. На кого он потом эти затраты в результате перекинет? Наверное, на потребителя. Поэтому здесь большой вопрос об организации именно инфраструктуры.

Разумный баланс

– Хорошо, что есть такие люди среди омичей!

– Омичи хотят жить в чистом, хорошем, комфортном городе, но даже когда мы проводим опросы, спрашиваем, готовы ли вы выходить на субботники, на средники…

Собирать раздельно мусор у нас люди не готовы. Некоторые оставляют после себя грязь, их спрашиваешь: «Почему вы не вынесли?» – «Урна далеко». Это уже про культурные моменты. Это далеко, то далеко, не говоря уже о том, что говорят: «Вот вы за мной бумажку заметили, а не заметили, сколько у нас нечистот в реку сливается, сколько у нас в воздух выбрасывается». То есть у людей ещё такое сознание, которое смешивает свои проблемы и общие.

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– У вас очень многие поднимают эту тему — специалисты, журналисты...

– У нас есть экоблогеры, они тоже работают в этой сфере.

– Что бы вы им посоветовали?

– Повышать личные компетенции и не уходить в крайности. Мы должны понимать, что не можем закрыть все предприятия, чтобы у нас было супер и хорошо.

– Должен быть разумный баланс!

– А это и есть экологичное мышление. Мы должны понимать, что вокруг нас должно быть чисто. Почему мой проект называется «Начистоту»? И мысли наши должны быть чистыми. Тогда вокруг нас всё будет убираться нами самими. Когда это увидят специализированные службы, они нам будут помогать. Это увидят чиновники, которые всё равно не оставят нас одних наедине с этой проблемой. Поэтому только все вместе мы можем добиться каких-то результатов.