В России могут ввести льготы на ввоз автомобилей из-за границы

08:22, 10 августа 2022, ПАИ

Госдума России собирается рассмотреть законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за рубежа для некоторых категорий граждан, сообщают «Известия».

В законопроекте указано, что право на возврат половины суммы, уплаченной в виде таможенной пошлины, получат родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. Согласно принятым в середине июля поправкам к закону «О ветеранах», статус ветерана боевых действий получили лица, принимающие участие в спецоперации на территориях Луганской и Донецкой народных республик. Воспользоваться льготой эти категории смогут только один раз.

Если его одобрят, то уже с 1 января 2023 года вступит в силу новый порядок растаможки автомобилей. Предполагается, что он будет действовать в течение 12 месяцев, однако срок может быть продлен по решению правительства РФ, указано в законопроекте.

«В настоящее время в РФ не производится легковых транспортных средств с шестью и более посадочными местами, оснащенными необходимыми для обеспечения безопасности детей устройствами. Импорт автомобилей из-за рубежа также затруднен. В настоящее время таможенные пошлины в отношении автомобилей могут достигать 54% от его стоимости», — говорится в пояснительной записке к документу.

Введение таможенных льгот для тех или иных категорий автомобилистов может привести к различным злоупотреблениям, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он напомнил, что похожие льготы активно использовались в конце 1990-х – начале 2000-х при различных «серых» схемах ввоза машин в нашу страну.