В кабмине поддержали запрет высаживать из транспорта инвалидов I группы

10:25, 10 августа 2022, ПАИ

Комиссия кабмина поддержала законопроект «Единой России» о запрете высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы без сопровождающего лица. Об этом сообщается на сайте политической партии.

Эта норма расширяет ранее принятый законопроект о запрете на высадку детей-безбилетников. Сейчас штраф для водителей, кондукторов и должностных лиц за факт высадки из транспорта детей-безбилетников составляет от 5 до 30 тысяч рублей.

Как уточняют авторы проекта, сейчас в случае, если инвалид едет один, не может приобрести билет или не имеет при себе социальной карты или социального проездного, его могут вынудить покинуть транспорт.