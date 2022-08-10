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Общество

В кабмине поддержали запрет высаживать из транспорта инвалидов I группы

Комиссия кабмина поддержала законопроект «Единой России» о запрете высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы без сопровождающего лица. Об этом сообщается на сайте политической партии.

Эта норма расширяет ранее принятый законопроект о запрете на высадку детей-безбилетников. Сейчас штраф для водителей, кондукторов и должностных лиц за факт высадки из транспорта детей-безбилетников составляет от 5 до 30 тысяч рублей.

Как уточняют авторы проекта, сейчас в случае, если инвалид едет один, не может приобрести билет или не имеет при себе социальной карты или социального проездного, его могут вынудить покинуть транспорт.

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