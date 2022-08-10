Горячая пора ремонтов псковских школ — ПАИ-live c Ириной Ивановой
Каков масштаб капремонтов учебных заведений в Пскове? Какие школы ремонтируют? Есть ли вопросы к подрядчикам? Успеют ли закончить все работы к 1 сентября? И когда распахнет свои двери Технический лицей? Об этом рассказала заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова.
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