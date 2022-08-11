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Экономика

МРОТ в России предложили повысить до 30 тысяч рублей

Государственная Дума рассмотрит законопроект, согласно которому МРОТ в России стоит повысить до 30 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

Внести данное изменение депутаты рассчитывают с 1 января 2023 года. Законопроект планируется внести в Госдуму 11 августа.

Авторы инициативы уверены, что повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции и снизит уровень бедности. По их расчетам, на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей. По мнению экспертов, поднимать МРОТ надо в пределах разумного, чтобы не разорить бизнес. 

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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