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Общество

Чем в России планируют заменить доллар, рассказал эксперт

Президент РФ Владимир Путин в приветственном слове участникам форума БРИКС заявил, что в России планируется создать международную резервную валюту на основе корзины валют стран БРИКС. По его словам, совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал, как будет проходить создание новой валюты, пишет агентство «Прайм».

«Наша новая экономическая реальность — жить в условиях жестких санкций. Основной тенденцией валютного рынка РФ будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля. Новая резервная валюта необходима в целях обслуживания внешнего долга и проведения взаиморасчетов между дружественными странами», - указал он.

По мнению эксперта, подобная валюта могла бы позволить избежать как финансовых, так и инфраструктурных рисков отдельных валют стран БРИКС. Цель — защитить страны БРИКС от рисков, связанных с расчетами в долларах и евро. Михаил Шульгин считает, что страны БРИКС имеют коллективную мотивацию для дедолларизации своих международных расчетов для снижения валютных и санкционных рисков.

Шульгин подчеркнул, что Новый банк развития вполне мог бы стать эмитентом резервной валюты БРИКС. Банк уже привлекал средства в национальных валютах, внедрял программу кредитования в национальной валюте, которая не только помогала странам-членам снизить валютный риск, но и поддерживала развитие местных рынков капитала.

Технически создать платформу для резервной валюты и формулу ее расчета с эффективным распределением весов — задача вполне себе выполнимая, причем в относительно сжатые сроки. Ключевой вопрос в мотивации стран БРИКС и ее востребованности. У России, очевидно, сильная мотивация, чтобы справиться с растущим давлением на ее капитальный счет. Огромное сальдо торгового баланса России уравновешивалось оттоком капитала, что в текущих реалиях невозможно. Мотивации остальных участников БРИКС пока выглядят туманно, отметил эксперт.

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