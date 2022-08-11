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Общество

Игорь Сопов о сентябрьских выборах: Конкуренция будет серьезной

Конкуренция на сентябрьских выборах в Псковской области будет серьезной, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 11 августа.

Игорь Сопов напомнил, что предстоят выборы глав пяти районов: Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского и Плюсского. Всего на выборы глав районов было выдвинуто 36 кандидатов, зарегистрировано 26 (трое утратили статус и семеро получили отказ в регистрации).

Также председатель областного избиркома подчеркнул, что на выборы главы Гдовского района из восьми кандидатов зарегистрировано шесть, в Дедовичском районе из трёх – три, в Островском районе из шести – пять, в Палкинском районе из семи – пять, в Плюсском районе из 12 – семь.

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