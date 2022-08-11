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Политика

ДЭГ на выборах могут распространить на всю Псковскую область в 2023 году

В следующем году дистанционное электронное голосование на выборах могут распространить на всю Псковскую область. Об этом заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 11 августа.

«Я думаю, что мы постараемся на следующий год сделать так, чтобы ЦИК РФ предоставили нам возможность распространить ДЭГ на территорию всей области», - сказал Игорь Сопов.

Он также отметил, что такой формат востребован, это удобно для избирателей, им не нужно ходить на участки. По его словам, люди отзываются в целом о ДЭГ хорошо, главное, что они отмечают, – удобство формата.

«Есть нигилисты, которые отрицают такое новшество, как дистанционное электронное голосование. Но они забывают о том, что это даёт право людям на муниципальной кампании проголосовать из любой точки страны. Это благо для избирателя», - добавил Игорь Сопов.

Напомним, выборы в Псковской области в 2022 году пройдут с 9 по 11 сентября.

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