Около 50 млн рублей выделено на покупку учебников для псковских школ

16:04, 11 августа 2022, ПАИ

Около 50 млн рублей выделено на приобретение учебников для школ Псковской области в этом году. На данный момент учебников закуплено на 32 млн рублей, все они уже доставлены в образовательные учреждения. Об этом заявил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Андрей Ермаков отметил, что до начала года в учреждения закупят учебников еще на 16 млн рублей. Он отметил, что ежегодно сумма на закупку учебников в регионе увеличивается на 20%. «Таким образом, мы в течение пяти лет кратно увеличиваем сумму затрат», - пояснил Андрей Ермаков.

Кроме того, он добавил, что учебники нужно обновлять регулярно, и отрадно, что этот процесс идет.