Около 60 проживающих в Псковской области беженцев из ЛДНР и с Украины вернутся домой

16:58, 11 августа 2022, ПАИ

Около 60 находящихся в Псковской области вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик и с Украины по собственному желанию готовы вернуться в места постоянного проживания. Правительство региона и другие ответственные службы организуют их отъезд в ближайшие дни. Об этом было объявлено на оперативном совещании, которое провёл губернатор Михаил Ведерников 12 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного правительства.

Участники рабочего совещания обсудили комплекс мероприятий по перевозке, в том числе по обеспечению безопасности реэвакуируемых, организацию встречи на станции прибытия. О проведённой работе доложили руководители территориального управления МЧС России, а также управления охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области.

«В настоящее время МЧС России совместно со специалистами МЧС ДНР провели проверку каждого адреса, куда движутся граждане. Каждая квартира, каждый дом были обследованы. Мы понимаем, что люди возвращаются не на улицу, а в жилые помещения, пригодные для проживания. Сформирован список сопровождающих работников социальной защиты из пунктов временного размещения», – рассказала советник губернатора Елена Полонская. По её словам, в дороге всех обеспечат продуктовыми наборами.

Михаил Ведерников поинтересовался, все ли выезжающие граждане получили положенные выплаты. Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева проинформировала, что остались только две семьи и средства им направят в ближайшие дни.

Отметим, что правительство и жители Псковской области оказывали всестороннюю поддержку в решении самых разных вопросов: в заселении, трудоустройстве, оказании медицинской помощи, оформлении документов, устройстве детей в сады, поступлении в школы и институты. Многие из них подали заявление на получение российского гражданства. Первые паспорта вручал Михаил Ведерников.