75-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

17:12, 12 августа 2022, ПАИ

Ключевым событием недели стал визит делегации Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым в подшефный Бериславский район Херсонской области. Поездка активно обсуждалась в Telegram-пространстве, и представители отдельных каналов традиционно начали «наводить тень на плетень». О странной, прямо скажем, циничной позиции этих телеграмеров – в новом выпуске видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм».

Также в центре внимания ведущих программы: события в Нарве, где местные жители пытаются отстоять памятник Т-34, начало нового этапа избирательной кампании в Псковской области и попытки отдельных партий создать вокруг себя инфоповоды, приезд первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в регион.

«Псковский телеграм» выходит в эфир с февраля 2021 года и рассказывает о темах, которые за минувшую неделю обсуждались в региональном и федеральном Telegram-пространстве.