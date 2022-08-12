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Политика

Шефы. 75-й выпуск «Псковского телеграма»

Ключевым событием недели стал визит делегации Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым в подшефный Бериславский район Херсонской области. Поездка активно обсуждалась в Telegram-пространстве, и представители отдельных каналов традиционно начали «наводить тень на плетень». О странной, прямо скажем, циничной позиции этих телеграмеров – в новом, 75-м выпуске видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм».

Также в центре внимания ведущих программы: события в Нарве, где местные жители пытаются отстоять памятник Т-34, начало нового этапа избирательной кампании в Псковской области и попытки отдельных партий создать вокруг себя инфоповоды, приезд первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в регион.

«Псковский телеграм» – еженедельная программа о самом интересном и обсуждаемом в Telegram-пространстве. Выпуски проекта выходят в свет по пятницам, в 18:00 на сайте ПАИ, в группе агентства в «ВКонтакте», а в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

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