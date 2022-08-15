Названы победители соревнований по биатлону в Островском районе

11:05, 15 августа 2022, ПАИ

Межрегиональные соревнования по биатлону среди юношей и девушек прошли на спортивной базе «Юность» в Островском районе с 10 по 14 августа. Об этом пишет газета «Островские вести».

В частности, юные спортсмены соперничали на дистанциях в 4, 5, 6 и 8 километров с четырьмя огневыми рубежами из положений лежа и стоя. Спортсмены стреляли из пневматических винтовок с расстояния в десять метров. За каждый промах прибавлялось 30 штрафных секунд.

Среди девушек (13-14 лет) победила Алина Василькова из Смоленска. Лучшей из псковских спортсменок была Карина Смирнова (пятое место), Маргарита Белова, выступающая за Остров, заняла 16-е место.

Среди юношей (13-14 лет) победил Владислав Ольховиков из Смоленска, второе место у псковича Глеба Макеева. Иван Дубинец, представлявший Остров, оказался на 15-м месте, Никита Петров (Остров) – на 19-м месте.

В возрастной группе 11-12 лет первое место заняла Олеся Губарева из Пскова, её земляк и ровесник Дмитрий Виноградов стал бронзовым призёром соревнований.

Также лучших определили в кросс-спринте.