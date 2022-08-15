Второй тюремный срок грозит жительнице Псковской области за неуплату алиментов

13:11, 15 августа 2022, ПАИ

Более 210 тысяч рублей задолжала жительница Себежского района на содержание четырех несовершеннолетних детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Многодетная мать неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности. За неуплату алиментов даже отбывала срок в колонии, но после освобождения продолжила вести свой обычный образ жизни, забыв про детей. За неуплату алиментов гражданке грозит повторное лишение свободы.

Второе уголовное дело возбуждено в отношении гражданина из Себежского района. Его долг превысил полмиллиона рублей. Его также неоднократно привлекали к административной ответственности, после чего он какое-то время платил алименты на двух несовершеннолетних детей. Теперь ему может грозить лишение свободы на срок до одного года.

Должниками по алиментам являются более 5 тысяч жителей региона. За 6 месяцев 2022 года 160 должников привлечено к угловой ответственности.