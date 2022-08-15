Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Второй тюремный срок грозит жительнице Псковской области за неуплату алиментов

Более 210 тысяч рублей задолжала жительница Себежского района на содержание четырех несовершеннолетних детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Многодетная мать неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности. За неуплату алиментов даже отбывала срок в колонии, но после освобождения продолжила вести свой обычный образ жизни, забыв про детей. За неуплату алиментов гражданке грозит повторное лишение свободы.

Второе уголовное дело возбуждено в отношении гражданина из Себежского района. Его долг превысил полмиллиона рублей. Его также неоднократно привлекали к административной ответственности, после чего он какое-то время платил алименты на двух несовершеннолетних детей. Теперь ему может грозить лишение свободы на срок до одного года.

Должниками по алиментам являются более 5 тысяч жителей региона. За 6 месяцев 2022 года 160 должников привлечено к угловой ответственности. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 августа 2022

В ДНР 44 мирных жителя подорвались на минах «Лепесток»
15 августа 2022

Двухлетняя девочка до смерти искусала ядовитую змею
15 августа 2022

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Палкинском районе

15 августа 2022

В результате ДТП три человека госпитализированы, двое от госпитализации отказались
14 августа 2022

Крупный пожар на складе произошел в Казани

14 августа 2022

МЧС предупреждает псковичей о неблагоприятном явлении

14 августа 2022

Две фальшивые купюры выявили в псковских банках
14 августа 2022

В результате ночного ДТП госпитализирована 25-летняя пассажирка


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...