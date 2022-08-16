Стало известно, сколько россиян регулярно откладывают деньги на пенсию
Большая часть работающих россиян предпочитает не откладывать дополнительные денежные средства на пенсию, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Как сообщает РИА Новости, лишь 6 % работающих россиян регулярно откладывают деньги на пенсию, 4 % делают это редко, а 73 % респондентов не занимаются этим совсем. Ещё 6 % ответили, что откладывают сбережения время от времени, 9 % участников опроса уже были на пенсии, 2 % затруднились с ответом.
В опросе приняли участие 1 600 совершеннолетних россиян. ВЦИОМ отмечает, что данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %.
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