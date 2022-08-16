Стало известно, сколько россиян регулярно откладывают деньги на пенсию

09:32, 16 августа 2022, ПАИ

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Большая часть работающих россиян предпочитает не откладывать дополнительные денежные средства на пенсию, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Как сообщает РИА Новости, лишь 6 % работающих россиян регулярно откладывают деньги на пенсию, 4 % делают это редко, а 73 % респондентов не занимаются этим совсем. Ещё 6 % ответили, что откладывают сбережения время от времени, 9 % участников опроса уже были на пенсии, 2 % затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 1 600 совершеннолетних россиян. ВЦИОМ отмечает, что данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %.