«Экопром» ликвидировал гору мусора в Гдове

13:35, 17 августа 2022, ПАИ

Ломовоз псковского «Экопрома» 16 августа убрал мусорные навалы у контейнерной площадки в Гдове. Очистка территории заняла порядка пяти часов.

За год на этой площадке произошли изменения: она была полностью оборудована, также этой весной здесь были размещены баннеры с правилами складирования мусора в контейнерах и на контейнерных площадках и с информацией о том, что запрещено складировать. Но объём мусора рядом с площадкой рос, сообщает регоператор.

«Переулок Печатникова в Гдове всегда являлся местом, куда возили мусор со всего города, превращая это место в настоящую свалку. Ветки, брёвна, кирпичи и строительный мусор уже привычное зрелище для наших экипажей», – прокомментировали в компании.