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Культура

«Главное – не навредить»: Светлана Мельникова высказалась о проектах благоустройства Гремячей горы в Пскове

Генеральный директор Псковского государственного музея-заповедника Светлана Мельникова высказала свою позицию относительно проектов благоустройства Гремячей горы в Пскове. Проекты-победители сегодня, 17 августа, обсудили на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«В этом проекте главное – не навредить. Поэтому в итоге мы выбрали проекты, авторы которых проявили деликатность, – пояснила Мельникова. – Я как человек консервативный призываю к выбору проектов, которые сохранят имеющуюся среду».

Она также отметила, что Гремячую гору и объекты, расположенные там, необходимо сделать максимально досптупными для туристов. «Мы много говорим о новых туристических маршрутах. Да, мы хотим туристов. Это даёт экономическую составляющую. А если мы город сделаем интересным, в первую очередь для себя, это будет интересно и для тех, кто сюда приезжает», – уверена директор Псковского музея-заповедника.

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