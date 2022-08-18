О погоде в декабре судили по сегодняшнему дню

07:00, 18 августа 2022, ПАИ

Святой Евсигний (на Руси — Евстигней), память которого отмечается 18 августа, родился в Антиохии в середине III века, сообщает calend.ru. В течение шести лет он служил в римских войсках — при императорах Диоклетиане, Максимилиане Геркуле, Констанции Хлрое, Константине Великом. По преданию, однажды Евсигний стал свидетелем явления на небе Креста, сложенного из звезд. Этот знак сулил ему победы во всех битвах.

В старости святой оставил службу и удалился на свою родину, где проводил время в молитвах, посте и посещении храмов. Когда на престол взошел Юлиан Отступник, попытавшийся возродить язычество, Евсигния по доносу привели к нему на суд. Святой обличил императора в преступлениях против Христа и поставил ему в пример другого правителя — Константина Великого, который был добрым христианином. Евсигнию в то время было уже 110 лет, однако разгневанный Юлиан не пощадил его старости и приказал казнить.

На Руси на Евстигнея было принято заклинать жнивы, чтобы на них не поселилась нечистая сила. Для этого рано утром выходили в поле с конопляным маслом и произносили: «Мать Сыра Земля! Уйми всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела». После этого на почву выливали немного масла. Так повторяли четыре раза, каждый раз поворачиваясь в направлении одной из сторон света и прося Землю защитить то от ветров, то от метелей, то от морозов. В конце обряда на поле бросали всю склянку с маслом.

Днем, во время жатвы, крестьяне старались найти такой стебель, на котором одновременно выросло несколько колосьев. Если кому-то попадались двенадцать колосьев на одном стебле, такую находку называли «житной маткой» и хранили до следующей весны. При посеве зёрна с житной матки первыми бросали в землю ради богатого урожая.

В Евстигнеев день полагалось замесить ячменный хлеб из первого намолота. Также ели сырой лук с хлебом, солью и квасом. Считалось, что это придает телу здоровье, а лицу — свежий вид. Связки лука развешивали и в комнатах — чтобы воздух очищался (как сейчас известно, лук является хорошим антисептиком).

По дню Евстигнея судили о том, каким будет декабрь. Пытались предсказать погоду и на ближайшее будущее: на закате солнца выходили в поле и кричали во всю глотку. Если эхо слышалось далеко — это предвещало солнечный день, если близко — ждали дождя.