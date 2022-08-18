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Общество

До полумиллиона рублей увеличат размер гранта для ТОС в Псковской области

Фото: Правительство Псковской области

Максимальный размер грантовой поддержки ТОС планируется увеличить до 500 тысяч рублей в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил во время встречи с активом Псковского района. Он также отметил, что полмиллиона - достойная сумма для решения проблем жителей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава Тямшанской волости Александр Юхно рассказал, что в Тямше недавно было создано ТОС, которое активно включилось в благоустройство территории — уже установлены новые скамейки, проводится посев газонов. В Псковском районе уже зарегистрировано 21 ТОС.

Губернатор напомнил, что это один из действенных инструментов развития территорий. В следующем году на грантовую поддержку ТОС в области планируется выделить не менее 50 миллионов рублей.

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