До полумиллиона рублей увеличат размер гранта для ТОС в Псковской области

17:01, 18 августа 2022, ПАИ

Максимальный размер грантовой поддержки ТОС планируется увеличить до 500 тысяч рублей в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил во время встречи с активом Псковского района. Он также отметил, что полмиллиона - достойная сумма для решения проблем жителей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава Тямшанской волости Александр Юхно рассказал, что в Тямше недавно было создано ТОС, которое активно включилось в благоустройство территории — уже установлены новые скамейки, проводится посев газонов. В Псковском районе уже зарегистрировано 21 ТОС.

Губернатор напомнил, что это один из действенных инструментов развития территорий. В следующем году на грантовую поддержку ТОС в области планируется выделить не менее 50 миллионов рублей.