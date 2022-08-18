Современную спортплощадку оборудуют в Серёдке в этом году

17:33, 18 августа 2022, ПАИ

Современная спортивная площадка в селе Серёдка появится в этом году по программе «Газпром — детям». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время встречи с активом Псковского района, о чем Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Подрядчик там надёжный, строят они быстро, качественно. Будет большой многофункциональный стадион с освещением», - подчеркнул губернатор.

Также один из вопросов, который озвучил актив района, касался качества водоснабжения Серёдки. Глава региона отметил, что эта ситуация ему хорошо знакома. Правительство области прорабатывает комплексное решение вопроса.

«В ближайшее время будет готова проектно-сметная документация, в следующем году мы планируем начать строительство станции очистки воды. Стоимость объекта значительная — около 70 млн рублей», — заметил Михаил Ведерников.