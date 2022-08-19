Врачи собираются лечить россиян с помощью их цифровых двойников

08:58, 19 августа 2022, ПАИ

Ученые Сеченовского университета начали работать над созданием цифровых моделей органов человека. Их можно будет персонализировать под конкретного пациента и оценить, нужна ли ему операция, пишут «Известия».

Также это позволит оценить реакцию организма на лекарство или какие-то оперативные вмешательства. По мнению научного сотрудника института Андрея Рожкова, эта технология позволит в 10–20 раз сократить количество побочных эффектов и нежелательных послеоперационных явлений.

«Крайне необходимо использование цифровых двойников сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем. Они могут и должны применяться в кардиологии, онкологии, нефрологии, при ревматоидных заболеваниях иммунной системы. В этих областях огромное количество процессов, которые просто невозможно физически учитывать врачу при работе с пациентом, поэтому компьютерные технологии ему в этом помогут. Кроме того, цифровые модели крайне полезны при лечении тяжелых хронических заболеваний во всех областях медицины», — подчеркнул он.

В перспективе ученые рассчитывают создать не просто виртуальные модели отдельных органов, а полные цифровые копии человека.