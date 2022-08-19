Псковская дивизия стала обладателем Кубка ВДВ
76-я десантно-штурмовая дивизия, дислоцирующаяся в Пскове, выиграла Кубок ВДВ на чемпионате Воздушно-десантных войск по парашютному спорту, стало известно Псковскому агентству информации.
В Ульяновской области завершились 62-й чемпионат Воздушно-десантных войск по парашютному спорту, 3-й Кубок Воздушно-десантных войск на приз командующего ВДВ и Кубок губернатора Ульяновской области. Соревнования проходили 18 августа.
В течение десяти дней более ста спортсменов-парашютистов из 11 сильнейших команд из всех частей и соединений ВДВ России и Республики Беларусь демонстрировали своё мастерство.
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