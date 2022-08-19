Псковская дивизия стала обладателем Кубка ВДВ

11:12, 19 августа 2022, ПАИ

76-я десантно-штурмовая дивизия, дислоцирующаяся в Пскове, выиграла Кубок ВДВ на чемпионате Воздушно-десантных войск по парашютному спорту, стало известно Псковскому агентству информации.

В Ульяновской области завершились 62-й чемпионат Воздушно-десантных войск по парашютному спорту, 3-й Кубок Воздушно-десантных войск на приз командующего ВДВ и Кубок губернатора Ульяновской области. Соревнования проходили 18 августа.

В течение десяти дней более ста спортсменов-парашютистов из 11 сильнейших команд из всех частей и соединений ВДВ России и Республики Беларусь демонстрировали своё мастерство.