В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга молодая самка сокола обратилась к людям за помощью

22:19, 19 августа 2022, ПАИ

В международном аэропорту Санкт-Петербурга Пулково спасли соколёнка, который сам пришёл к людям за помощью, сообщает Telegram-канал RT.

Птица не могла летать из-за повреждённого крыла. Животное заметили сотрудники заправки. Они изловили сокола, а та даже не пыталась выразить агрессию.

Работники связались с орнитологами и оплатили лечение. Выяснилось, что это самка. После реабилитации её отправят в естественную среду обитания.