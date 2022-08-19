В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга молодая самка сокола обратилась к людям за помощью
В международном аэропорту Санкт-Петербурга Пулково спасли соколёнка, который сам пришёл к людям за помощью, сообщает Telegram-канал RT.
Птица не могла летать из-за повреждённого крыла. Животное заметили сотрудники заправки. Они изловили сокола, а та даже не пыталась выразить агрессию.
Работники связались с орнитологами и оплатили лечение. Выяснилось, что это самка. После реабилитации её отправят в естественную среду обитания.
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19 августа 2022
В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга молодая самка сокола обратилась к людям за помощью