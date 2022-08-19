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В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга молодая самка сокола обратилась к людям за помощью

Птица сама пришла за помощью к людям. Фото пресс-службы «Газпромнефти»

В международном аэропорту Санкт-Петербурга Пулково спасли соколёнка, который сам пришёл к людям за помощью, сообщает Telegram-канал RT.

Птица не могла летать из-за повреждённого крыла. Животное заметили сотрудники заправки. Они изловили сокола, а та даже не пыталась выразить агрессию.

Работники связались с орнитологами и оплатили лечение. Выяснилось, что это самка. После реабилитации её отправят в естественную среду обитания.

 

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