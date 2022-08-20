20 наёмников из США уничтожила российская авиация в Харьковской области

14:18, 20 августа 2022, ПАИ

Более 100 боевиков, в том числе 20 американских наёмников уничтожили ВКС России ударом высокоточного оружия в районе Андреевки в Харьковской области. Об этом сообщил журналистам 20 августа официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населённого пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наёмников уничтожены более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наёмников», – заявил он.

Кроме того, ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе населённого пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее 200 националистов убитыми и более 150 ранеными.