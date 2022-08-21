Фестиваль красок состоится в Пскове сегодня

13:04, 21 августа 2022, ПАИ

21 августа в Пскове с 18:00 до 19:30 на парковке у торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» состоится пенная вечеринка для детей и молодежи и фестиваль красок холи, сообщают организаторы.



Организаторы сообщают, что краска для фестиваля будет продаваться возле сцены. Вход на мероприятие с краской приобретенной вне фестиваля будет запрещен.