Фестиваль красок состоится в Пскове сегодня
21 августа в Пскове с 18:00 до 19:30 на парковке у торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» состоится пенная вечеринка для детей и молодежи и фестиваль красок холи, сообщают организаторы.
Организаторы сообщают, что краска для фестиваля будет продаваться возле сцены. Вход на мероприятие с краской приобретенной вне фестиваля будет запрещен.
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