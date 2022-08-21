Псковичи создали огромную очередь на входе в магазин H&M

12:19, 21 августа 2022, ПАИ

Псковичи создали огромную очередь на входе в магазин H&M, сообщает группа «ВКонтакте» «Инцидент Псков». Также очереди образовались у примерочных и в кассах магазина.

Ранее компания сообщала, что в августе будет открывать свои магазины для продажи остатков одежды. Это не распродажа, так как, по заверениям покупателей, цены на этикетках указаны без скидок.

Накануне шведская компания заявила об уходе из России. 3 марта магазин H&M закрылся в Пскове. Открытие магазина шведской компании состоялось в Пскове в декабре 2016 года. О том, как это было, читайте здесь.