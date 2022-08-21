Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи создали огромную очередь на входе в магазин H&M

Псковичи создали огромную очередь на входе в магазин H&M, сообщает группа «ВКонтакте» «Инцидент Псков». Также очереди образовались у примерочных и в кассах магазина.

Ранее компания сообщала, что в августе будет открывать свои магазины для продажи остатков одежды. Это не распродажа, так как, по заверениям покупателей, цены на этикетках указаны без скидок.

Накануне шведская компания заявила об уходе из России. 3 марта магазин H&M закрылся в Пскове. Открытие магазина шведской компании состоялось в Пскове в декабре 2016 года. О том, как это было, читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 августа 2022

Псковичи создали огромную очередь на входе в магазин H&M
21 августа 2022

День офицера отмечают в России 21 августа
21 августа 2022

С Днём Воздушного Флота поздравил псковских авиаторов Александр Котов

21 августа 2022

Сразу пять аистов из гдовского приюта побывали на приёме у ветеринарного врача
21 августа 2022

День Воздушного Флота России празднуют 21 августа
21 августа 2022

В эти выходные Луки Парк отмечает свой День рождения

20 августа 2022

В Палкинском районе в селе Качаново отметили День села
20 августа 2022

Центру дополнительного образования в Локне исполнилось 60 лет

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...