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Доить корову в одиночестве советует сегодня народный календарь

Матфей Змеесос наступил сегодня, 22 августа, по народному календарю, пишет портал calend.ru.

В этот день отмечается память Матфия – одного из учеников Иисуса Христа, который стал апостолом вместо Иуды Искариота. В книге апостольских деяний имя этого святого упоминается всего один раз – в рассказе о том, как Пётр предложил выбрать двенадцатого апостола после предательства Иуды. По преданию, выбор между Матфием и Иосифом Варсавой был сделан с помощью жребия.

Остальные сведения о Матфии известны из более поздних источников. Согласно житию, составленному Димитрием Ростовским, Матфий родился в Вифлееме и с раннего детства изучал Закон Божий под руководством Симеона Богоприимца. До избрания в число двенадцати апостолов он был одним из 70 учеников Христа. Позже он вместе с остальными апостолами от двенадцати стал свидетелем сошествия Святого Духа, а затем проповедовал в Иерусалиме и Иудее. Житие приписывает ему дар чудотворения, исцеления больных и изгнания бесов.

Много раз жизни Матфия угрожала опасность, но каждый раз он счастливо миновал её. Но однажды беда не обошла его: синедрион осудил проповедника за распространение христианства и приговорил к смерти. По одним данным, апостол был забит камнями, по другим – распят на кресте. На Руси с днём Матфея (Матфия) связывали жуткое поверье: якобы в это время к коровьему вымени прицепляются змеи и высасывают молоко (отсюда и нелицеприятное прозвище святого).

Поэтому скотину старались не выпускать на пастбище, а также с особой тщательностью блюли все связанные с ней обычаи. Например, хозяйки всегда старались доить корову в одиночестве, чтобы «лишний глаз» не испортил буренку. Подойник никогда не ставили ни на стул, ни на кадку, чтобы у коровы не пропало молоко. С Матфея приближение осени становилось очевидным, воздух остывал, а в небе все чаще появлялись тучи. «Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает», – примечали люди.

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