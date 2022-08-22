В Пскове ожидается аномальная жара до 33 градусов

14:14, 22 августа 2022, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 23 августа. День пройдёт преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Гидрометцентре.

Прогнозируется ветер восточных направлений со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём — от +28 до +33.

Атмосферное давление будет высоким.