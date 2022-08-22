Шесть свалок ликвидировал «Экопром» в Новоржеве

18:06, 22 августа 2022, ПАИ

19 августа в Новоржевском районе спецтехника регионального оператора компании «Экопром» работала над ликвидацией стихийных свалок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регоператора.

Общее число ликвидированных свалок — шесть штук. Они были расположены практически по всей территории Новоржева. Специалисты убрали листву, ветки и спилы с территории, прилегающей к кладбищу, автовокзалу, улицам Заходского, Рабоче-Крестьянской и так далее.

«Работы по уборке было так много, что она закончилась уже после захода солнца, но поставленная задача была выполнена и места накопления оставлены в чистоте», - отметили в компании.