Шесть свалок ликвидировал «Экопром» в Новоржеве
19 августа в Новоржевском районе спецтехника регионального оператора компании «Экопром» работала над ликвидацией стихийных свалок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регоператора.
Общее число ликвидированных свалок — шесть штук. Они были расположены практически по всей территории Новоржева. Специалисты убрали листву, ветки и спилы с территории, прилегающей к кладбищу, автовокзалу, улицам Заходского, Рабоче-Крестьянской и так далее.
«Работы по уборке было так много, что она закончилась уже после захода солнца, но поставленная задача была выполнена и места накопления оставлены в чистоте», - отметили в компании.
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