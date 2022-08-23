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Общество

Псковская область в 2023 году получит 106 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры

Федеральное агентство по туризму поддержало заявку комитета по туризму Псковской области на получение субсидии из федерального бюджета для поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Объем поддержки – 106 млн рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Регион вошел в число 44 субъектов РФ, которые получат средства на создание и развитие пляжных зон на берегах водных объектов, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов.

Средства будут распределены по результатам регионального конкурсного отбора, который состоится в 2023 году. Победители получат гранты в размере от 3 до 10 млн рублей в зависимости от типа проекта.

Всего Ростуризм планирует поддержать не менее 1 тыс. проектов на сумму 5,3 млрд рублей в 48 регионах.

В 2022 году Псковская область получила на развитие туристической инфраструктуры 164 млн рублей из федерального бюджета. На региональный грантовый конкурс подано более 100 заявок. Его итоги подведут до 25 августа.

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