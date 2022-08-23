Службу в Росгвардии за 130 тысяч рублей предлагают псковичам

15:01, 23 августа 2022, ПАИ

В управлении Росгвардии по Псковской области производится отбор граждан мужского пола, прошедших военную службу по призыву, для комплектования должностей сержантов и солдат войсковой части 3526 (Ленинградская область, поселок Лебяжье) с заключением краткосрочных контрактов от 6 месяцев до 12 месяцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к кандидатам:

- возраст от 19 лет;

- образование не ниже 11 классов (9 классов на определенные должности);

- состояние здоровья не ниже Б-3;

- группа профпригодности не ниже III;

- наличие подготовки по специальностям водитель категории «С» («Д»), водитель БТР, телефонист (радиотелефонист), сапёр, снайпер, гранатометчик АГС будет вашим преимуществом.

Гарантии и льготы:

- денежное довольствие на период выполнения служебно-боевых задач от 130 000 в месяц;

- медицинское обеспечение;

- вещевое обеспечение.

В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По всем вопросам заключения контракта для прохождения военной службы обращаться в строевую часть управления по адресу: г. Псков, ул. Н. Васильева, д. 77, или по телефону: 8 (8112) 73-43-13.