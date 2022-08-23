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Общество

Редкий водяной олень с клыками занесен в Красную книгу Приморья

Фото: фото нацпарка "Земля леопарда"

Новый в фауне РФ корейский водяной олень, с 2019 года обитающий на заповедных территориях Приморского края, занесен в Красную книгу региона под статусом «редкий вид», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

«Редкое животное – водяной олень – включено в список Красной книги Приморского края по результатам рассмотрения заявления руководства нацпарка «Земля леопарда». Эта мера позволит дополнительно защитить от охоты копытное, которое совсем недавно было впервые описано в России, на территории нацпарка», – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Впервые для России этот вид оленя официально описан в августе 2019 года. Тогда одну особь зарегистрировали при помощи фотоловушки, установленной на южном участке национального парка «Земля леопарда» – в 4,5 тысячи км от границы с КНР. В том же году еще двух водяных оленей обнаружили в пойме реки Тесная.

В 2019 году на территории национального парка насчитывалось порядка 170 особей водяного оленя. Новые исследования показывают, что численность выросла в несколько раз.

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