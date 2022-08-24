Аномальная жара выходит на пик в Европейской России

12:35, 24 августа 2022, ПАИ

Огромный антициклон, погрузивший регион в тропический зной, расширяется и выходит на пик в европейской части России, сообщает метеоцентр «Фобос».

Минувшие сутки стали самыми жаркими в столице с начала августа, термометры показывали температуру +32 градуса. В центрах соцобслуживания, по словам метеорологов, пришлось открывать «пункты прохлады», где москвичи могли скрыться от изнуряющей жары и запаха гари в воздухе.

Всё происходящее, по мнению экспертов, следствие влияния одного атмосферного образования, огромного малоподвижного антициклона, который с начала месяца кружит над европейской частью России и удерживает в регионе очень жаркую погоду без намёка на осадки. Этот очаг не просто не слабеет, а в последние дни начал распространяться на восток. Например, в Ханты-Мансийске ещё в выходные было до +15 градусов, а во вторник воздух прогрелся до июльских +25.

Тем временем псковские метеорологи прогнозируют 25 августа жару до 30 градусов по всей области.