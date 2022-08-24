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Общество

Работу Псковской области по сохранению лесов высоко оценили на федеральном уровне

В этом году Псковская область по сохранению лесов получила одну из самых высоких оценок на федеральном уровне. Об этом заявил заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Иван Парфенов в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Надо напоминать об этом [сохранении лесов. — Прим. ПАИ] и таким способом тоже. Эту работу проводить надо, но только не гнаться за количеством, я считаю», — сказал Иван Парфенов.

Напомним, акция «Сохраним лес» проходит каждый год в поддержку национального проекта «Экология». В ходе акции с конца августа по ноябрь во всех регионах страны под руководством местных лесохозяйств добровольцы высаживают молодой лес.

Инициативу поддерживают блогеры, звёзды шоу-бизнеса и представители бизнес-сообщества. В 2021 году акция объединила более 1,2 млн добровольцев со всей страны, которые посадили больше 70 млн саженцев. Цель 2022 года — высадка 80 млн деревьев.

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