Псковичи стали больше пить местное молоко

18:18, 24 августа 2022, ПАИ

Употребление местной молочной продукции в Псковской области увеличилось. Об этом в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ рассказал председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

По его словам, употребление местного молока увеличилось, потому что закрылся рынок со стороны Европы, откуда в регион везли молочные продукты иностранных брендов. В свою очередь псковские производители стараются занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных компаний.

Также в ходе круглого стола отмечалось, что производство сырого молока в Псковской области с января по июль 2022 года увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном этот показатель увеличился за счёт роста продуктивности и введения новых научных комплексов. Однако по некоторым хозяйствам фиксируется падение этого показателя.