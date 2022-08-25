Жители Запсковья загрузили контейнер для мусора щебнем вместо бытовых отходов
Жители Запсковья загрузили контейнер для мусора щебнем вместо бытовых отходов, сообщили Псковскому агентству информации в компании «Мехуборка».
Экипаж, собирающий содержимое жёлтых контейнеров для пластика и вторсырья, прибыл на контейнерную площадку на улице Труда, 47, но не смог даже сдвинуть ёмкость с места.
Об этом факте уведомили управляющую компанию, которая обязалась освободить контейнер. Если контейнер очищен не будет, то в адрес контролирующих органов направят жалобу о нарушениях норм и требований СанПиН. Собственника контейнерной площадки привлекут к административной ответственности.
«Если вы столкнулись с необходимостью вывезти строительный мусор, можно обратиться по телефону (8 8112) 20-19-21 или написать на почту ro_pskov@mehuborka.ru», — рекомендовали в компании «Мехуборка».
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