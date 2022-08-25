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Происшествия

На исправительные работы отправили псковича за повторную езду в нетрезвом виде

Жителя Псковской области приговорили к исправительным работам за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов Псковской области в Telegram.

18 июня 2022 года обвиняемый ехал на мопеде в сторону Дедович, по пути его остановил инспектор ДПС. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, концентрация этилового спирта составила 0,785 миллиграмма на литр.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). В ходе заседания мужчина полностью признал свою вину, дело было рассмотрено в особом порядке.

Мужчине назначали наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.

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