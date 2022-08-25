Коты-продюсеры и поющая актриса – ПАИ-live с Ириной Евдокимовой и Алексеем Злобиным

17:32, 25 августа 2022, ПАИ

Новые лица и премьеры в Псковском академическом театре драмы: Алексей Злобин и Ирина Евдокимова представляют псковичам два моноспектакля.

О взаимодействии с залом, о зрителе, хорроре Лермонтова, о том, где дом, котах и кошках, о топографической неторопливости – в проекте ПАИ-live.