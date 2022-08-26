Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 26 августа
26 августа в Пскове в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения. Об этом сообщается в группе предприятия «Горводоканал» в соцсети «ВКонтакте».
В частности, без воды могут остаться дома № 2а, 3, 5, 2 в Транспортном переулке.
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