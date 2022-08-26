Ещё 50 видеокамер дополнят систему «Безопасный город» в Псковской области

10:21, 26 августа 2022, ПАИ

Участники заседания антитеррористической комиссии и регионального оперштаба рассмотрели вопросы обеспечения безопасности при проведении Дня знаний и единого дня голосования, а также развития видеонаблюдения «Безопасный город», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По итогам глава региона сообщил, что в более чем 70 образовательных организациях проведены работы по модернизации наружного освещения и ограждений, внедрению систем видеонаблюдения и контроля доступа.

Избирательные участки будут оборудованы всем необходимым для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

Участники встречи обсудили развитие комплекса «Безопасный город». «На территории области реализуются масштабные мероприятия по внедрению интеллектуальных систем видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц и регистрационных знаков транспортных средств», - отметил Михаил Ведерников.

В систему «Безопасный город» уже входит 370 камер, еще 50 будут установлены осенью. В этом году благодаря камерам раскрыто четыре преступления и выявлено почти 400 административных правонарушений.