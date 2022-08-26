Литературные встречи с известными писателями и поэтами пройдут в Пушкинских Горах

12:01, 26 августа 2022, ПАИ

Пушкинский заповедник начал подготовку к празднику Пушкинской поэзии и русской культуры 2023 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

10 сентября в 18:00 в Пушкинских Горах пройдут литературные встречи с известными писателями и поэтами современности, известными в России и за рубежом. В программе выступления – Евгений Чигрин, Юрий Кублановский, Максим Амелин, Олеся Николаева, Алексей Пурин, Максим Замшев, а также псковские поэты, которые составят ядро писательской делегации Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

В ходе визита писательской делегации планируется также круглый стол для обсуждения вопросов об организации поэтической части праздника в 2023 году и новых творческих форматах общения публики, поэтов и писателей на главном литературном празднике России. В обсуждении примут участие представители комитета по культуре Псковской области, Театрально-концертной дирекции региона, писательских делегаций Псковской области, православной церкви.