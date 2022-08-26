Роботизированную молочную ферму на две тысячи голов запустят осенью в Псковском районе

13:21, 26 августа 2022, ПАИ

Роботизированную молочную ферму на две тысячи голов запустят осенью в Псковском районе, сообщил в интервью «Псковской правде» председатель комитета областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

«У нас в этом году реализуется новый большой проект: «Псковагроинвест» строит в Псковском районе, на землях бывшего хозяйства «Кирово», роботизированную молочно-товарную ферму закрытого цикла почти на 2000 дойных голов на площади 50 гектаров. Уже к осени они начнут завозить поголовье, а в следующем году, наверное, запустят производство молока. Думаю, это будет самый крупный инвестиционный проект в Псковской области в сфере молочного животноводства», - отметил Андрей Козлов.