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Политика

Полгода с начала СВО. 77-й выпуск «Псковского телеграма»

С момента начала специальной военной операции на Украине прошло полгода. За это время было большое количество прогнозов о том, как будет развиваться СВО, что будет с российской экономикой. О том, какие из них сбылись, а что оказалось просто мифом, в эфире 77-го выпуска «Псковского телеграма» поговорили Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, темами программы стали поддержка Бериславского района, празднования Дня Государственного флага России в Пскове и в Херсонской области, открытие нового авиарейса – на Казань – и внутренний туризм, ситуация с ковидом, а также свежие данные сервиса «Медиалогия» о самых цитируемых СМИ Псковской области.

«Псковский телеграм» – еженедельная программа о самом интересном и обсуждаемом в Telegram-пространстве. Выпуски проекта выходят в свет по пятницам, в 18:00 на сайте ПАИ, в группе агентства в «ВКонтакте», а в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

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