Успение Пресвятой Богородицы наступило по православному календарю

09:17, 28 августа 2022, ПАИ

Сегодня православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы.

Успение Пресвятой Богородицы – одно из 12 главных православных торжеств, Богородичный праздник. В 2022 году он отмечается 28 августа. Полное церковное название праздника – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери. Слово «успение» символизирует не смерть обычного человека, а вознесение духа и тела к Богу.

В канун праздника в центр храма выносится Плащаница, на которой изображен лик Богоматери. Затем совершается всенощное бдение, во время которого поются стихиры и каноны, читаются паремии, исполняется тропарь Успению Богоматери. На 2-й или 3-й день праздника во многих кафедральных и приходских храмах совершается Чин погребения Богоматери. Во время утрени на великом славословии священнослужители выходят к расположенной в центре храма Плащанице Пресвятой Богородицы и кадят ее. Затем они обносят ее вокруг храма. После этого священнослужители помазывают прихожан освященным маслом (елеем).